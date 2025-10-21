C’est le 21 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2003, le groupe canadien Barenaked Ladies lance le sixième album studio du groupe, intitulé Everything To Everyone. Enregistré à in Los Angeles, on y trouve 14 chansons écrites par les membres du groupe, ce qui en fait le premier album sans écrivain extérieur. L'album, dont la couverture montre une peinture par l'artiste canadien Chris Woods, a atteint le #6 au Canada.

- En 1989, “That’s What I Like” des Jive Bunny and the Mastermixers – un duo père et fils composé de Andy et John Pickles – ont la chanson #1 au Royaume-Uni. La chance utilise le générique de Hawaii Five-O et utilise des samples d'autres chansons classiques comme “Let’s Twist Again” et “Great Balls of Fire.” La chance reste au sommet des palmarès britanniques pour trois semaines.

- En 1998, Coolio plaide non coupable à une accusation de port d'armes et possession de marijuana à Torrance en Californie après un contrôle routier en septembre. La police affirme que le rappeur conduisait son SUV du mauvais côté de la route.

- En 1953, Charlotte Irene Caffey naît en Californie. Après avoir jouer de la basse dans un groupe punk, elle joint les Go-Go’s en 1978. Caffey écrit un des plus gros hits du groupe “We Got The Beat.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1992, Madonna publie son livre Sex. La collection controversée de photos vend 150,000 copies le jour de sa sortie aux États-Unis seulement et apparaît sur des listes de meilleurs vendeurs à travers le monde.

- En 1972, Chuck Berry a son premier et seul #1 au Billboard Hot 100 avec “My Ding-a-Ling,” un cover d'une chanson de Dave Bartholomew. La chanson porte exactement sur ce que vous pensez.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2003, le chanteur-compositeur Elliott Smith meurt de deux blessures auto-infligées à la poitrine. Il avait 34 ans. Smith était connu pour la chanson “Miss Misery,” qui apparaît sur la bande sonore du film Good Will Hunting, sorti en 1997 et tourné à Toronto, qui a été nominée pour Meilleur chanson original aux Oscars.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 21st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio