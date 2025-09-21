C’est le 21 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, Jason Derulo naît à Miramar en Florida. Il avait été compositeur, danseur et acteur avant d’être découvert comme chanteur. Derulo a eu des hits comme “Wiggle” et “Talk Dirty.”

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2001, des douzaines de réseaux télé aux États-Unis et au Canada ont simultanément diffusé America: A Tribute to Heroes, qui aurait supposément ramassé 200 millions $US pour les familles des victimes des attaques du 11 septembre. La canadienne Céline Dion a chanté « God Bless America » (arrangé par le producteur canadien David Foster) et Neil Young a chanté « Imagine. »

- En 1974, “Can't Get Enough Of Your Love Baby” de Barry White, qui paraît en juillet, atteint le #1 sur le palmarès Billboard Hot 100.

- En 1992, ABBA Gold: Greatest Hits est lancé, une décennie après la séparation du groupe. Il reste l’album d’ABBA le plus vendu et un des 25 albums les plus vendus de tous les temps.

- En 2011, R.E.M. annonce sur leur site Web qu’ils jettent l’éponge après 31 ans. « Nous quittons ce projet avec un profond sentiment de gratitude, de finalité, et d’étonnement pour ce que nous avons réussi à accomplir », dit le message. « À tous ceux qui ont été touchés par notre musique, vous avez nos plus sincères remerciements pour nous avoir écouter. » Les hits du groupe incluent « Everybody Hurts, » « Losing My Religion » et « Shiny Happy People. »

- En 1959, Corinne Drewery naît Nottingham en Angleterre. Après être devenue designer de mode, elle forme Swing Out Sister avec Andy Connell et Martin Jackson en 1984. Leur gros hit sera « Breakout » en 1986.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1934, Leonard Cohen naît à Montréal. Il a écrit des chansons comme « Bird on a Wire, » « Suzanne » et « Hallelujah. » Cohen est décédé en 2016 à l’âge de 82 ans.

- En 1967, Tyler Joseph Stewart naît à Toronto. En 1990, un an après avoir fini son baccalauréat en radio et télévision à l’université Ryerson, il devient le batteur des Barenaked Ladies.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2012, le chanteur de Green Day Bille Joe Armstrong s’est choqué pendant le set du groupe au Festival de musique iHeartradio, lorsque leur temps sur scène a été coupé à 15 minutes. « I’m not f**king Justin Bieber, you motherf**kers! » (je ne suis pas Justin Bieber, bande de ******!), a-t-il dit, avant de casser sa guitare sur la scène.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 21th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio