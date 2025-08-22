C’est le 22 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1995, Dua Lipa naît à Londres. À l'adolescence, elle met des reprises de chansons d'artistes comme la Canadienne Nelly Furtado sur Youtube. Elle lancera son premier album en 2017, avec des hits comme “Be the One” et “New Rules.”

- En 2007, Darren Hayes, le chanteur de Savage Garden, est arrêté après s'être chicané avec le portier du Busaba Eathai à Londres. Aucune accusation n'est déposée. Hayes, qui était avec son mari Richard Cullen, nie par la suite que le racisme ait été une partie de l'histoire.

- En 1973, Howard Dwaine Dorough naît à Orlando. Il passe son enfance à chanter dans des chorales et à jouer dans des pièces musicales communautaires. Il se joindra aux Backstreet Boys, sous le nom d'Howie D.

- En 1987, “Who's That Girl” de Madonna est au sommet du Billboard Hot 100. La chanson, qui est sur la bande sonore du film du même nom, est le sixième hit au #1 pourla star du pop.

- En 1961, Roland Jaime Orzabal de la Quintana naît en Angleterre. Sous le nom de Roland Orzabal, il sera une moitié du groupe Tears For Fears, qui aura des hits comme “Shout,” “Everybody Wants To Rule The World” et “Pale Shelter.”

- En 2011, Nicholas Ashford de Ashford & Simpson meurt à New York de complications liées à un cancer de la gorge. Il avait 70 ans. Lui et sa femme Valerie Simpson avaient eu des hits comme “Ain’t Nothing Like the Real Thing” et “Solid.”

- En 1978, Jean-François Stinco naît à Montréal. Sous le nom de Jeff Stinco, il devient le guitariste du groupe pop-rock Simple Plan. Le groupe a eu des hits comme “Welcome to my Life” et “Crazy.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio