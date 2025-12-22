C’est le 22 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Madonna a son premier hit #1 aux États-Unis, lorsque “Like A Virgin” passe six semaines au sommet du Billboard Hot 100. C'est la chanson titre de son deuxième album.

- En 2000, Madonna se marie pour la deuxième fois lorsqu'elle épouse le directeur de film britannique Guy Ritchie en Écosse. Parmi les invités, on trouve Jon Bon Jovi, Sting et le Canadien Bryan Adams. Madonna et Ritchie divorcent en 2008.

- En 2014, le chanteur Joe Cocker – connu pour les hits “You Are So Beautiful” et “Up Where We Belong” – meurt d'un cancer du poumon à Crawford au Colorado. Il a 70 ans.

- En 1979, “Escape (The Piña Colada Song)” arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. C'est le seul hit solo de Rupert Holmes, qui joue, écrit et co-produit la chanson.

- En 1958, “The Chipmunk Song” est la chanson #1 aux États-Unis. Jouée, écrite et produite par Ross Bagdasarian Sr. (aka David Seville), elle y reste pour quatre semaines et gagne trois Grammys.

- En 1949, les jumeaux Robin Hugh Gibb et Maurice Ernest Gibb naissent sur l'Île de Man. Avec leur frère aîné Barry Gibb, ils forment les Bee Gees et auront un succès planétaire avec des chansons comme “How Deep Is Your Love” et “Tragedy.” Robin meurt en 2012, Maurice en 2003.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio