C’est le 22 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, DJ Jazzy Jeff et The Fresh Prince (Will Smith) gagnent le tout premier Grammy pour Meilleure performance rap. Leur chanson “Parents Just Don’t Understand,” qui avait été utilisée pour l'émission I Dream of Jeannie, affrontait des chansons de Salt-n-Pepa, LL Cool J, Kool Moe Dee et J.J. Fad.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1993, Lenny Kravitz lance son hit à saveur chrétienne "Are You Gonna Go My Way." En plus d'être un de ses plus gros hits, la chanson (co-écrite avec Craig Ross) gagne une paire de nominations aux Grammys.

- En 2011, le deuxième album d'Adele, 21, est lancé aux États-Unis et au Canada. Grâce à des chansons comme “Rolling in the Deep” et “Rumour Has It,” l'album montera au #1.

- En 1974, James Hillier Blount naît en Angleterre. Après avoir eu son diplôme de l'université de Bristol et avoir été dans l'armée britannique, il change son nom de famille et entâme une carrière musicale réussie. Son plus gros hit reste “You’re Beautiful”, en 2005.

- En 1997, les Spice Girls sont #1 sur le Billboard Hot 100 avec leur premier single “Wannabe.” Elle restera au sommet pour trois autres semaines.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1977, les Eagles lancent “Hotel California,” la chanson titre du cinquième album du groupe. Ce sera le plus gros hit de leur histoire.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio