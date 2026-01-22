C’est le 22 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, le chanteur Seal et la mannequin Heidi Klum, qui s'étaient fiancés à Whistler en Colombie-Britannique en 2004 et ensuite mariés en 2005 au Mexique, annoncent qu'ils se séparent. " Nous avons eu le plus profond respect l'un pour l'autre tout au long de notre relation et nous nous aimons encore beaucoup, mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre," explique le couple, dans une déclaration commune.

- En 2000, l'album Supernatural de Santana entame un séjour de trois semaines au #1 sur le Billboard 200 album chart. Il reviendra y passer un autre six semaines et gagnera huit Grammys.

- En 1960, Michael Kelland John Hutchence naît à Sydney en Australie. À l'adolescence, il se lie d'amitié avec Andrew Farriss, avec qui il jouera dans un groupe nommé Doctor Dolphin et plus tard, The Farriss Brothers. Le groupe devient INXS, qui aura des hits comme “Need You Tonight” et “New Sensation.” Hutchence meurt en 1997 à l'âge de 37 ans.

- En 2018, Neil Diamond annonce qu'il prend sa retraite du monde des tournées, après un diagnosis de Parkinson. "Je suis honoré d'avoir pu montrer mes spectacles à mon public pendant plus de 50 ans," dit le chanteur, alors âgé de 77 ans.

- En 1949, Stephen Ray Perry naît en Californie. À l'adolescence, il joue du tambour dans un groupe de parade en plus de chanter dans une chorale. Il fondera plus tard un groupe nommé Ice et deviendra le chanteur de Journey, chantant des hits comme “Open Arms” et “Don’t Stop Believin’.”

- En 1989, Gene Simmons de KISS et Shannon Tweed, sa copine canadienne, accueille leur premier enfant, un fils nommé Nicholas.

- En 1972, Melody Maker publie une entrevue avec David Bowie où il affirme être bisexuel.

- En 2003, R Kelly est arrêté à Miami pour pornographie infantile. Des enquêteurs ayant cherché une maison qu'il avait loué en juin 2002 auraient trouvé 12 photographies d'une fille nue d'âge mineure.

Article original What Happened January 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio