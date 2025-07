C’est le 22 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Selena Marie Gomez naît au Texas. Elle devient une star du Disney Channel avant de se lancer en musique, sortant trois albums avec Selena Gomez & the Scene et deux autres solo. Ses hits incluent “Come & Get It,” “Hands to Myself” et la collaboration "Wolves" avec Marshmello.

- En 1989, Martika (aka Marta Marrero, qui avait joué le rôle de Gloria dans Kids Incorporated) entame un séjour de deux semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Toy Soldiers” de son album éponyme, son premier. La chanson, qui porte sur l'addiction à la cocaïne de son ami, comprend des contributions vocales de Fergie et Jennifer Love Hewitt. “Toy Soldiers” atteint le #4 au Canada.

 

- En 2007, Lil Wayne est arrêté à New York après que la police ait fouillé son autobus de tournée et ait trouvé un fusil chargé. Le rappeur plaide coupable à possession criminelle d'une arme à feu et commence sa sentence de huit mois en prison en mars 2010. "La loi est déraisonnable," tweete-t-il. "Je reviendrai."

- En 1947, Donald Hugh Henley naît au Texas. Il deviendra un membre des Eagles, dont les hits incluent “Hotel California” et “Take It Easy.” Henley aura également une carrière solo, avec des hits comme “The Boys of Summer” et “All She Wants to Do is Dance.”

 

- En 1973, Rufus Wainwright naît à Rhinebeck dans l'État de New York, des chanteurs folk Kate McGarrigle et Loudon Wainwright III. Après la séparation de ses parents, Wainwrigt déménage avec sa mère canadienne à Montréal, où il grandit. Il lancera une carrière en musique, produisant neuf albums studio à date.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

