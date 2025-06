C’est le 22 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1970, Steven Jay Page naît à Toronto. En 1988, il se joint aux Barenaked Ladies et deviendra célèbre au Canada et, finalement, à travers le monde avec des chansons comme “One Week,” “Brian Wilson,” et “If I Had $1,000,000.” Page quitte BNL en 2009 et débute une carrière solo.

- En 1985, le Canadien Bryan Adams a son premier #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Heaven.” Enregistrée deux ans plus tôt, elle apparaît sur la bande sonore du film de 1984 A Night in Heaven et aussi sur son album Reckless de la même année. “Heaven” est au sommet des palmarès pendant deux semaines.

 

- En 1992, trois membres de l'entourage de MC Hammer sont blessés par des coups de feu pendant un arrête à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Le rappeur affirme que le tireur était en voiture mais des témoins disent que les trois hommes ont été tirés par un autre membre de l'entourage.

- En 2007, la chanteuse-compositrice canadienne Sarah McLachlan accueille son deuxième enfant, une fille nommée Taja Summer Sood, avec Ashwin Sood, son mari de l'époque.

- En 2013, “Blurred Lines” de Robin Thicke avec T.I. et Pharrell Williams entament un séjour de 12 semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson est accusée de faire la promotion du viol et sera aussi l'objet d'une poursuite pour plagiat par la succession de Marvin Gaye.

 

- En 2009, le chanteur R&B Chris Brown plaide coupable d'avoir attaqué Rihanna, sa copine de l'époque, plus tôt cette année-là. Il est condamné à cinq ans de probation, doit faire du travail communautaire et compléter une thérapie pour la violence conjugale.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio