C’est le 22 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1997, le corps nu du chanteur d'INXS Michael Hutchence est retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Sydney. Il avait 37 ans. Bien qu'il y ait de la spéculation autour de sa mort, causé par une asphyxiation auto-érotique, le coroner la déclare un suicide.

- En 1986, “Human” du groupe britannique The Human League monte au sommet du Billboard Hot 100. Écrite et produite par Jimmy Jam et Terry Lewis, la chanson est enregistrée à Minneapolis.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1990, Ruben Gomez, 16 ans, et Sergio Gonzalez, 18 ans, du boy band portoricain Menudo, sont arrêtés pour possession de marijuana à l'aéroport international de Miami. Le lendemain, ils sont renvoyés du groupe.

- En 2004, U2 joue “All Because of You”, le deuxième single de l'album How to Dismantle an Atomic Bomb, sur l'arrière d'un camion plat dans les rues de New York. Le tout sert à filmer un vidéo pour la chanson.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2015, le talent canadien est en vedettes aux American Music Awards, où The Weeknd gagne Artiste Soul/R&B masculin préféré et Album Soul/R&B préféré (pour Beauty Behind the Madness) et Justin Bieber gagne Collaboration de l'année pour sa chanson de Jack Ü “Where Are Ü Now.” The Weeknd et Bieber jouent également sur scène au spectacle, avec leurs compatriotes Céline Dion et Alanis Morissette. Pendant les pré-spectacles des AMAs, les artistes montants Shawn Mendes, Alessia Cara et Francesco Yates prennent la scène.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio