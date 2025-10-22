C’est le 22 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2012, Taylor Swift lance Red, son quatrième album studio, et son dernier de musique country. Avec des singles comme “I Knew You Were Trouble” et “We Are Never Ever Getting Back Together,” l'album atteindra le #1 au Canada, où il sera certifié platine 4 fois.

- En 1988, “A Groovy Kind of Love” par Phil Collins atteint le #1 sur le Billboard Hot 100. Un cover d'une chanson pop de 1965, elle passe deux semaines au sommet des palmarès.

- En 1985, Zachary Walker Hanson naît à Arlington en Virginia. Il grandit à Tulsa au Oklahoma avec ses frères aînés Isaac et Taylor, avec qui il forme le groupe Hanson alors qu'il n'a que 6 ans. Il devient le plus jeune compositeur à être nominé pour un Grammy, gràce à sa contribution à la chanson “MMMBop.”

- En 1988, Elton John remplit le Madison Square Garden à New York pour une 26e fois, un record. C'est le dernier spectacle d'une série de cinq au MSG pour sa tournée Reg Strikes Back Tour.

- En 2005, la chanson #1 sur le Billboard Hot 100 est “Gold Digger” de Kanye West avec Jamie Foxx. Avec un sample de la chanson de 1954 de Ray Charles “I Got a Woman,” la chanson passe un total de 10 semaines au sommet et gagne un Grammy pour Meilleure performance rap solo.

- En 1968, Orville Richard Burrell naît à Kingston en Jamaïque. À 20, il est découvert alors qu'il chante sur la rue avec ses amis et il devient connu sous le nom de Shaggy, avec des hits comme “Oh Carolina,” “It Wasn’t Me” et “Boombastic.”

- En 2011, la chanteuse britannique Adele voit son single “Someone Like You” passer une deuxième semaine consécutive au #1 aux États-Unis.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio