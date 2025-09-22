C’est le 22 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, Jennifer Lopez donne le premier de deux spectacles à San Juan à Puerto Rico, la première fois qu’elle donne un spectacle où elle est en tête d’affiche. Les concerts ont été enregistrés pour une émission télé spéciale.

- En 1998, le groupe canadien Barenaked Ladies lance "One Week," qui deviendra leur plus gros hit à l’international.

- En 1991, Bryan Adams entre dans l’histoire musicale en Angleterre lorsque sa chanson “(Everything I Do), I Do It For You” passe 12 semaines consécutives au numéro 1. Elle y restera pour un autre quatre semaines.

- En 2007, Britney Spears est accusée de fuite après un accident et d’avoir conduit sans un permis valide après un incident dans un stationnement à Los Angeles le 6 août. La chanteuse de “Hit Me Baby (One More Time)” aurait quitté les lieux après avoir frappé une auto stationnée.

- En 1953, Richard Fairbrass naît à Londres en Angleterre. Il devient musicien (il est le bassiste dans le court métrage de David Bowie Jazzin’ for Blue Jean en 1984) et, en 1989, il forme Right Said Fred avec son frère. Ils ont un succès immense avec leur single « I’m Too Sexy » en 1990.

- En 2003, William Hung passe sa première audition pour la saison 3 d’American Idol à San Fransisco avec une version chantée faux de “She Bangs”. Hung devient une célébrité lorsque l’épisode passe en ondes en janvier.

- En 1943, Antonia Christina Basilotta naît à Philadelphie. Elle devient meneuse de claque et danseuse avant, sous le nom de Toni Basil, d’avoir un hit avec “Mickey” en 1982. La chanson, originalement appelée « Kitty », a été enregistré la première fois en 1979 par le groupe anglais Racey.

- En 1999, Diana Ross est arrêtée à l’aéroport Hearthrow à Londres après avoir attaqué une agente de sécurité pendant une fouille. La chanteuse de “Stop! In the Name of Love” accuse l’agente d’avoir touché sa poitrine. Ross est détenue pendant plusieurs heures mais est libérée sans accusations.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 22th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio