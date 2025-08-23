C’est le 23 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2008, Madonna a lancé sa tournée Sticky & Sweet à Cardiff, au Pays de Galles. La tournée de 85 dates en soutien à son album Hard Candy comprenait des arrêts à Montréal, Toronto et Vancouver. C'est devenu la tournée la plus lucrative d'une artiste féminine.

- En 1949, Richard Lewis Springthorpe est né en Australie. Sous le nom de Rick Springfield, il a enregistré 21 albums, mais il est surtout connu pour la chanson Jessie's Girl, popularisée en 1981.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1980, Heatwave, décrit comme un « New Wave Woodstock », a eu lieu à Bowmanville, en Ontario, avec des artistes invités comme Talking Heads, Elvis Costello, The Pretenders et The B-52’s. La foule était estimée entre 85 000 et 100 000 personnes, mais le festival aurait perdu plus d'un million de dollars et n'a plus jamais été organisé.

- En 1994, Jeff Buckley sort son album Grace, qui contient une reprise de la chanson Hallelujah de l'auteur-compositeur canadien Leonard Cohen. Ce disque a connu un regain de popularité trois ans plus tard après la noyade de Buckley dans le fleuve Mississippi.

- En 1989, Ric Ocasek du groupe The Cars épouse la mannequin Paulina Porizkova, qu'il a rencontrée lors du tournage du clip de la chanson Drive. Ils ont eu deux fils ensemble mais se sont séparés en 2017.

- En 1969, Honky Tonk Women des Rolling Stones débute un séjour de quatre semaines au numéro 1 du Billboard Hot 100. Cinquième chanson du groupe en tête du palmarès, elle culmine en deuxième position au Canada.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1993, Duran Duran dévoile son étoile sur le Hollywood Walk Of Fame. « Nos chansons n'existent que dans la tête de ceux qui les écoutent, et seulement brièvement. Voici quelque chose fait en pierre et métal qui nous survivra jour et nuit », a déclaré le leader du groupe, Simon Le Bon.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui!

Article original What Happened August 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Luc Weil-Brenner pour iHeartRadio