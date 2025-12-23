C’est le 23 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2015, Richard Marx épouse Daisy Fuentes un peu plus d'un an après avoir annoncé sa séparation de Cynthia Rhodes, qui avait été sa femme pendant 25 ans. Le chanteur de “Don’t Mean Nothing” et “Right Here Waiting” avait eu trois fils avec Rhodes.

- En 2000, les Beatles (qui s'étaient séparés 30 ans auparavant) passent sept semaines au sommet du Billboard 200 avec la compilation 1. Elle est arrivée au #1 le 2 décembre, mais sera détrônée deux semaines plus tard par Black & Blue des Backstreet Boys.

- En 1989, Phil Collins entâme un séjour de quatre semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Another Day In Paradise” de son album …But Seriously. Écrite par Collins sur le sujet de l'itinérance, la chanson gagne Album de l'année aux Grammys et Meilleur single britannique aux Brit Awards.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio