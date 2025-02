C’est le 23 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2003, Norah Jones rafle tout aux Grammys, gagnant Meilleure nouvelle artiste, Meilleure performance féminine pop, Meilleur album vocal pop et Disque de l'année. Son hit "Don’t Know Why” gagne également Chanson de l'année.

 

- En 2002, les Bee Gees jouent ensemble pour la dernière fois au Love and Hope Ball à Miami Beach en Floride. Maurice Gibb meurt en 2003 et Robin Gibb, en 2012.

- En 2017, Jay Z devient le premier rappeur à être intrônisé au Temple de la renommée des compositeurs.

- En 1955, John Howard Jones naît en Angleterre. Il déménage au Canada avec sa famille à l'adolescence. En 1984, sous le nom de Howard Jones, il lance son premier album, qui inclura le hit “New Song.” Le chanteur aura également des hits comme “No One Is To Blame.”

 

- En 1999, Eminem lance son premier album majeur, The Slim Shady LP. Avec des chansons comme “My Name Is,” il aura un énorme succès et sera nommé Meilleur album rap aux Grammys.

- In 2013, Rihanna “gagne” un prix Golden Raspberry (aka Razzie) pour la Pire actrice de soutien pour son rôle dans Battleship. Elle affrontait Jennifer Lopez in What to Expect When You’re Expecting.

- En 1983, Lionel Richie gagne son premier Grammy pour “Truly.” Son premier single solo est nommé Meilleure performance masculine pop.

 

- En 1999, le groupe TLC lance son troisième album FanMail, qui donnera des hits comme “No Scrubs” et “Unpretty.” Il passera quatre semaines au #1 sur le Billboard 200 et gagnera trois Grammys, incluant Meilleur album R&B.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio