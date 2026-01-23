C’est le 23 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2010, le premier album de Kesha, Animal, arrive au sommet du Billboard 200, détrônant I Dreamed a Dream de Susan Boyle qui y avait passé six semaines. Le single “Tik Tok” passera également neuf semaines au #1 du Billboard Hot 100.

- In 1997, Spice World, mettant en vedette les Spice Girls, sort en Amérique du Nord, un mois après sa sortie au Royaume-Uni. Ce serait le film #2 du weekend, ramassant 10,5 millions de dollars américains.

- En 1988, “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson, le troisième single de son album Bad, monte au #1 du Billboard Hot 100.

- En 2014, Justin Bieber, la star canadienne du pop, est arrêté à Miami Beach et accusé d'avoir conduit sous l'influence, d'avoir résisté à son arrestation et d'avoir conduit un véhicule avec un permis expiré.

- En 1948, Anita Marie Pointer naît à Oakland en Californie. En 1969, elle quitte son emploi de secrétaire pour former un trio vocal avec ses soeurs cadettes Bonnie et June. Les Pointer Sisters auront des hits comme “I’m So Excited” et “Neutron Dance.”

- En 1988, l'album éponyme de Tiffany, son premier, est #1 sur le Billboard 200 pour la première de deux semaines, faisant d'elle la plus jeune chanteuse à arriver au sommet, à l'âge de 16 ans. L'album est propulsé par des reprises par Tiffany de hits comme “I Saw Him Standing There” et “I Think We’re Alone Now.”

- En 2015, les chanteurs Mandy Moore et Ryan Adams annoncent qu'ils se séparent après six ans de mariage. Dans une déclaration, un représentant de Moore dit: "C'est une séparation amicale et respectueuse."

- En 2000, Britney Spears se joue elle-même dans un épisode des Simpsons intitulé “The Mansion Family.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio