- En 2003, Beyoncé lance son premier album solo, intitulé Dangerously In Love. On y trouve le hit “Crazy In Love”, qui inclut son copain de l'époque Jay-Z.

- En 1987, Tiffany entame la tournée The Beautiful You: Celebrating the Good Life Shopping Mall Tour ’87 à Bergen Mall au New Jersey. Alors âgée de seulement 15 ans, la star du pop chante son hit “I Think We’re Alone Now” dans 10 centres d'achat pendant l'été.

 

- En 2016, Alanis Morissette, née à Ottawa, accueille son deuxième enfant, une fille nommée Onyx Solace, avec son mari Mario ‘Souleye’ Treadway.

- En 1984, “The Reflex” de Duran Duran est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Le vidéo pour le single est filmé pendant un le concert du groupe au Maple Leaf Gardens à Toronto le 5 mars 1984.

 

- En 1979, Breakfast In America de Supertramp reprend le #1 sur le Billboard200 après avoir été détrôné pendant une semaine par Bad Girls de Donna Summers, après y avoir été pendant quatre semaines. L'album, qui inclut les hits “Take the Long Way Home” et “The Logical Song,” restera au sommet pour deux semaines avant que Bad Girls reprenne le dessus

- En 1977, Jason Thomas Mraz naît en Virginie. Après avoir joué dans des cafés, il signe un contrat d'enregistrement en 2001 et déménage à Los Angeles, où il entame une carrière lors de laquelle il aura des hits comme “I’m Yours” et “I Won’t Give Up”, ainsi que deux Grammys.

