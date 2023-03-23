C’est le 23 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, Mariah Carey est nommée Pire Actrice au 22e gala des Golden Raspberry Awards pour son rôle dans Glitter, un flop tourné à Toronto, et qui reçoit cinq autres nominations (incluant le décolleté de Carey pour "Pire couple à l'écran").

- En 1985, Billy Joel épouse la mannequin Christie Brinkley, qui joue dans son vidéo "Uptown Girl". Le couple se séparera neuf ans plus tard.

- En 1992, Billy Ray Cyrus lance "Achy Breaky Heart," qui deviendra un hit pop (il atteint le Top 5 au Canada) et sera la chanson signature de Cyrus.

- En 1953, Yvette Marie Stevens naît à Chicago. Sous le nom de Chaka Khan, elle sera la chanteuse de Rufus et sera connue comme étant la reine du funk. Gagnante de plusieurs Grammys, Khan aura un gros hit comme artiste solo avec “I Feel For You” en 1984.

- En 1996, Céline Dion passe six semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Because You Loved Me.” C'est la deuxième chanson de la chanteuse canadienne au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 23th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio