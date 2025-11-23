C’est le 23 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Destiny Hope Cyrus naît au Tennessee. Très tôt, on lui donnera le surnom “Smiley” (plus tard réduit à “Miley”) et, à l'âge de 8 ans, elle déménage à Toronto, où son père Billy Ray Cyrus filme la série télé Doc. Miley s'inscrira au Armstrong Acting Studio après avoir assisté à une production de Mamma Mia! au théâtre Royal Alexandra. Elle obtiendra plus tard le rôle titre de Hannah Montana et commencera une carrière pop avec succès.

- En 1991, la reprise de Michael Bolton de “When A Man Loves a Woman” monte au sommet du Billboard Hot 100. La chanson avait d'abord été enregistrée par Percy Sledge en 1966.

- En 1991, Freddie Mercury de Queen publie une déclaration publique pour dire qu'il est malade. “Suivant le montant de spéculation dans la presse, je désire confirmer que j'ai été testé positif pour le VIH et que j'ai le SIDA," dit cette déclaration. "Je pensais important de garder cette information privée pour protéger la vie privée de mon entourage. Par contre, il est maintenant le temps pour mes amis et mes fans à travers le monde d'apprendre la vérité et j'espère que tout le monde se joindra à moi, à mes docteurs et à tous ceux qui combattent cette horrible maladie." Il meurt la nuit suivante à 45 ans.

- En 1995, Björk bat des artistes nominées comme Madonna et Janet Jackson pour gagner Meilleure artiste féminine aux Europe Music Awards de MTV à Paris. Les artistes nominés canadiens ne sont pas si chanceux : Neil Young perd Meilleur artiste masculin au profit de Michael Jackson et Alanis Morrissette, le prix Meilleur nouvel artiste à Dog Eat Dog.

- En 2011, George Michael est hospitalisé à Vienne en Autriche pour une pneumanie, causant l'annulation de plusieurs concerts. Il révélera plus tard : "Ils m'ont gardé en vie pendant trois semaines. Je suis incroyablement, incroyablement chanceux d'être encore ici."

- En 2005, le député Dan McTeague demande au ministre fédéral de l'immigration du Canada d'empêcher 50 Cent (Curtis Jackson de son vrai nom) d'entrer au Canada pour une tournée. "Je pense qu'il est temps qu'on envoie un message à ceux qui glorifie la violence," dit McTeague. “Je ne pense pas que les gens à Toronto ou dans n'importe quel centre urbain ont besoin ou veulent entendre le message de monsieur Jackson en ce moment." McTeague réfère à la controverse autour des affiches pour le film Get Rich or Die Tryin’ de 50 Cent, un film filmé l'été précédent... à Toronto (avec des crédits fiscaux fédéraux).

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio