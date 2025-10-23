C’est le 23 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2015, Adele lance “Hello”, le premier single de son troisième album studio, 25. Il arrive un jour après le vidéo pour la chanson, dirigé par le canadien Xavier Dolan et filmé un mois auparavant au Québec. La chanson devient la première à vendre un million de copies numériques en une semaine et passe plusieurs semaines au sommet des palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1995, Def Leppard fait la promotion de l'album des meilleurs hits du groupe en jouant trois spectacles sur trois continents en une journée. Le groupe joue des spectacles acoustiques à Tanger au Maroc et à Londres en Angleterre avant de prendre un concorde pour venir à Vancouver. L'escapade permet à Def Leppard de se faire une place dans le Guiness Book of Records.

- En 2006, Amy Winehouse lance “Rehab,” produit par Mark Ronson. La chanson autobiographique gagne 3 Grammys, incluant Chanson de l'année.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2002, le rappeur Kanye West a un accident avec sa Lexus louée après une longue session au studio d'enregistrement. Il se casse la mâchoire à plusieurs endroits. West affirme à USA Today qu'il travaillait avec Beanie Sigel, Black Eyed Peas et Peedi Crack. “Disons que ces chansons n'étaient pas mon meilleur travail," dit-il. "Si j'étais mort cette nuit-là, ça aurait été la fin de ma contribution.”

- En 1976, Chicago passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “If You Leave Me Now.” La chanson gagnera un Grammy.

- En 2010, la star du pop Katy Perry et l'acteur britannique Russell Brand se marient à Rajasthan en Inde. Leur union durera moins de deux ans.

- En 2016, le chanteur Pete Burns meurt d'une crise cardiaque soudaine à 57 ans. Il était connu pour son séjour avec Dead Or Alive, qui avait eu du succès en 1985 avec “You Spin Me Round (Like a Record).”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1985, Miguel Jontel Pimentel naît à Los Angeles. À seulement 13 ans, il décide de chercher à se faire une carrière en musique. Son premier album, All I Want Is You, est lancé en 2010 et l'établit comme une vedette du R&B.

- En 2001, Apple introduit la première version de leur iPod, promettant "1 000 chansons dans votre poche." Avec un disque dure de 5gig, il se vend environ 500 $.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio