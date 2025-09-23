C’est le 23 septembre et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, la Canadienne Sarah McLachlan se joint à Sinead O’Connor, Alison Moyet, Beth Orton, N’Dea Davenport et Lisa Loeb pour un concert du Lilith Fair au Royal Albert Hall à Londres. C'est le premier événement lié à la tournée à avoir lieu à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

- En 1979, Erik-Michael Estrada naît à Bronxville à New York. Il deviendra un membre du boy band O-Town, créé dans le cadre d'une émission télé, qui aura des hits comme “Liquid Dreams” et “All or Nothing.”

- En 2007, le chanteur Lionel Richie se joue lui-même dans un épisode des Simpsons intitulé “He Loves to Fly and He D’ohs.” Richie chante pour Homer Simpson à bord d'un jet privé, sa récompense pour avoir sauver la vie de Monsieur Burns.

- En 1989, le single “Girl I’m Gonna Miss You” de Milli Vanilli, lancé le 1er juillet, monte au sommet des palmarès américains. Dix mois plus tard, il est révélé que ni Rob Pilatus ni Fab Morvan de Milli Vanilli n'avaient vraiment chanté sur l'album.

- En 2011, la star canadienne du pop Justin Bieber est au concert de Demi Lovato au Nokia Theater à L.A. avec Selena Gomez, sa copine de l'époque, et il amène ensuite Gomez au Staples Center pour un visionnement privé de Titanic, accompagné d'un repas de pâtes et de steak. Bieber tweet ensuite: "Être romantique n'est pas mort. Traitez vos copines de la bonne façon, les gars".

- En 1977, David Bowie lance le single “Heroes” avant l'album du même nom. Co-écrite par Brian Eno, la chanson parle d'amants séparés par le mur de Berlin. Une de ses chansons les plus connues, "Heroes" sera nommée la 46ème meilleure chanson de l'histoire par Rolling Stone en 2003.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 23th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio