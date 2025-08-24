C’est le 24 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :
- En 1999, Christina Aguilera lance son premier album éponyme. Grâce à des succès comme Genie in a Bottle, What a Girl Wants et Come On Over Baby (All I Want Is You) - et des chansons écrites par Diane Warren et Robin Thicke - l'album a été un énorme succès et a permis à la chanteuse de mériter le Grammy du Meilleur nouvel artiste.
- En 2014, la fondatrice de Death Row Records, Marion « Suge » Knight, est l'une des trois personnes blessées dans une fusillade à la discothèque 1 Oak à Los Angeles, lors d'une soirée organisée par Chris Brown.
- En 1963, Stevie Wonder devient le premier artiste à avoir à la fois un album numéro 1 et un single numéro 1 la même semaine. Recorded Live : The 12 Year Old Genius dominait le palmarès Billboard 200 pour la première fois et la chanson Fingertips Pt. 2 était au sommet du Billboard Hot 100 pour une troisième et dernière semaine.
- En 1974, Paul Anka entame un séjour de trois semaines au premier rang du Billboard Hot 100 avec (You’re) Have My Baby, son duo avec Odia Coates. L’artiste d’Ottawa a écrit cette chanson, critiquée par la suite par des groupes féministes.
- En 2008, le Canadien Ed Robertson de Barenaked Ladies s'écrase à bord de son hydravion Cessna 206 près du parc provincial Algonquin en Ontario. Personne n'a été blessé.
- En 2010, Katy Perry sort son deuxième album pop, Teenage Dream. Ce disque est devenu le deuxième album à générer cinq singles numéro 1 (après Bad de Michael Jackson en 1987) et a remporté sept nominations aux Grammy Awards, dont celle de l'Album de l'année.
- En 1985, The Power Of Love de Huey Lewis and the News a commencé un séjour de deux semaines au numéro 1 du Billboard Hot 100. Cette chanson était en vedette dans le film Back to the Future.
Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui!
Article original What Happened August 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio
Traduit par Luc Weil-Brenner pour iHeartRadio