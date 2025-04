C’est le 24 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1982, Kelly Brianne Clarkson naît au Texas. Après avoir gagné la première saison de American Idol, elle aura du succès comme artiste, avec des hits comme “A Moment Like This,” “Since U Been Gone” et “Stronger (What Doesn’t Kill You).”

 

- En 2002, la chanteuse Jewel se casse la clavicule et une cote alors qu'elle tombe d'un cheval sur le ranch au Texas de son copain (maintenant mari) Ty Murray. Son publiciste décrit la situation comme un "accident bizarre."

- En 1992, David Bowie épouse la mannequin Iman en Suisse. C'est le deuxième mariage de Bowie, et le troisième d'Iman. Ils resteront mariés jusqu'à la mort du chanteur en 2016.

- En 2017, “Shape Of You” de Ed Sheeran est au sommet des palmarès australiens pour la 14e semaine, battant un record établi par "Gangsta's Paradise" de Coolio en 1995.

 

- En 1942, Barbara Joan Streisand naît à Brooklyn à New York. Elle ôtera un A dans son prénom et deviendra une des plus grandes stars de la scène, de l'écran et du monde de la musique. Elle lancera trois douzaines d'albums et aura 5 singles au #1 sur le Billboard Hot 100.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio