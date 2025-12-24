C’est le 24 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, Louis William Tomlinson naît en Angleterre. Pendant son séjour à la Hall Cross School, il participe à plusieurs spectacles musicaux, trouvant finalement la confiance nécessaire pour auditionner pour l'émission The X Factor. C'est à cette émission qu'il rencontrera les quatre autres membres de One Direction.

- En 1977, les Bee Gees passent trois semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “How Deep Is Your Love.” C'est le 4e #1 du groupe et la chanson passera en tout 17 semaines dans le top 10.

- En 1971, Enrique Martín Morales naît à San Juan à Puerto Rico. Il commence à chanter à 6 ans et, à 12 ans, se joint au groupe Menudo. Il quitte le groupe à 17 ans pour commencer une carrière solo. Sous le nom de Ricky Martin, il aura des hits comme “Livin’ La Vida Loca,” “She Bangs” et “The Cup of Life.”

- En 1988, le groupe glam rock Poison passe trois semaines au sommet des palmarès avec le single “Every Rose Has Its Thorn.” Apparaissant sur le deuxième album du groupe Open Up and Say... Ahh!, la chanson devient leur hit signature.

Article original What Happened December 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio