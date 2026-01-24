C’est le 24 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2018, Elton John annonce qu'il arrêtera d'aller en tournée après une tournée d'adieu de trois ans. "Mes priorités ont changé," explique le chanteur.

- En 1998, la bande sonore du film monstre Titanic monte au sommet du Billboard 200, détrônant Let’s Talk About Love de Céline Dion. (Les deux albums incluent la chanson “My Heart Will Go On.”) Titanic: Music from the Motion Picture passera 15 semaines au #1.

- En 2015, Tim Farriss, le guitariste d'INXS, perd l'annuaire de la main gauche alors qu'il travaille sur son bateau. Le musicien est amené d'urgence à l'hôpital, où il subit deux opérations pour réattacher le doigt.

- En 1976, "Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To)" de Diana Ross arrive au sommet du Billboard Hot 100. La chanson avait d'abord été enregistrée en 1973 par Thelma Houston.

- En 1941, Neil Leslie Diamond naît à Brooklyn à New York. Il deviendra chanteur et compositeur, avec un succès monstre grâce à des hits comme “Sweet Caroline,” “Cherry Cherry” et “Song Sung Blue.” Diamond a enregistré plusieurs duets très connus (incluant “You Don’t Bring Me Flowers” avec Barbra Streisand) et écrira des chansons qui deviendront des gros hits pour d'autres interprètes (incluant “Red Red Wine” d'UB40).

- En 2008, Amy Winehouse commence un séjour dans une clinique de réhabilitation. “Elle a compris qu'elle avait besoin de traitements spécialisés pour poursuivre sa récupération en ce qui a trait à son addiction aux drogues,” dit une déclaration de sa maison de disques. “Amy a intégré cette clinique par accord mutuel et continuera de recevoir tout le support dont elle a besoin.” Winehouse meurt d'un empoisonnement à l'alcool en 2011.

- En 1995, le compositeur et producteur David Cole meurt d'une maladie liée au SIDA à l'âge de 32 ans. En plus de composer des hits pour des artistes comme Mariah Carey et Whitney Houston, Cole a fait partie de C+C Music Factory, qui ont des hits comme “Things That Make You Go Hmmm…” et “Gonna Make You Sweat.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio