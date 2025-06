C’est le 24 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Donnie Wahlberg a des contusions à la poitrine et des lacérations aux bras et à la bouche, après être tombé par une trappe mal fermée lors d'un concert avec les New Kids On The Block à Saratoga Springs dans l'État de New York.

- En 2016, le Canadien Drake est au sommet des palmarès britanniques avec “One Dance” pour une onzième semaine, établissant un record pour le plus long séjour au #1 par une chanson.

 

- En 2013, Alan Myers, l'ancien batteur de Devo, meurt d'un cancer à Los Angeles. Il a 58 ans.

- En 1961, Curt Smith naît en Angleterre. En 1981, lui et Roland Orzabal forment Tears For Fears et ils auront du succès avec des hits comme “Pale Shelter,” “Everybody Wants to Rule the World” and “Shout.” The video for their single “Head Over Heels” was filmed in June 1985 in Emmanuel College Library at the University of Toronto.

 

- En 1992, Billy Joel fait un discours devant les étudiants graduant de Hicksville High School à Long Island, là où il avait étudié cinq décennies auparavant. Joel raconte aux étudiants qu'il n'avait pas gradué en 1967 parce qu'il lui manquait un cours d'anglais.

- En 1969, Cher fait un début dramatique à grand écran dans le rôle d'une hippie qui fait du pouce dans Chastity, un film écrit et réalisé par son mari de l'époque Sonny Bono. C'est un échec commercial en cinéma, mais le seul enfant du couple sera conçu pendant le tournage.

