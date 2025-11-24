C’est le 24 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, Freddie Mercury de Queen meurt de complications liées au SIDA à Londres. Il avait 45 ans. "On devrait se rappeler de lui pour sa musique et non pour sa santé et son diagnotique de SIDA," dit Nick Patridge deTerrence Higgins Trust, la charité britannique pour le SIDA. "Je pense qu'il avait raison de le garder privé et je suis content que vers la fin, il a réalisé le rôle important qu'il avait d'informer et de mettre en garde les gens des dangers du SIDA."

- En 2011, ABC diffuse A Very Gaga Thanksgiving. Le spécial de 90 minutes met en vedette la star du pop qui chante, qui retourne à son ancienne école secondaire et qui se fait interviewer par Katie Couric.

- En 1979, “No More Tears (Enough Is Enough)” un duet avec Barbra Streisand et Donna Summer, arrive au sommet du Billboard Hot 100, où il reste pour deux semaines.

- En 1991, Eric Carr, qui a remplacé Peter Criss comme batteur de KISS en 1980, meurt à 41 d'une hémorrhagie au cerveau. Carr, Paul Charles Caravello de son vrai nom, avait eu un cancer du coeur auparavant.

- En 1991, la chanteuse pop Cyndi Lauper épouse l'acteur David Thornton, avec qui elle avait joué dans le film Off and Running, à New York. “Quand je vais avoir 80 ans, j'espère qu'on va encore vouloir se sauter dessus," Lauper dit au Independent en 1992.

- En 2001, la chanteuse Melanie Thornton de La Bouche meurt lorsque le vol 3597 de Crosshair s'écrase près de Zurich. Elle avait 34 ans. Avec La Bouche, elle a eu des hits de dance comme “Be My Lover” et “Sweet Dreams” et comme artiste solo elle a le hit “Love How You Love Me.”

- En 2006, le groupe canadien Nickelback gagne Album Pop/Rock préféré (pour All The Right Reasons) aux American Music Awards, dépassant la bande sonore de High School Musical, mais perd Groupe Pop/Rock préféré et Artiste alternatif aux Red Hot Chili Peppers. Les autres nominés canadiens Michael Bublé et Nelly Furtado finiront la soirée sans prix.

- En 2007, le bassiste des Red Hot Chili Peppers Flea perd sa maison à Malibu pendant un incendie.

- En 1965, Dawn Sherrese Robinson naît à New London au Connecticut. En 1989, elle sera choisie pour être une des quatre chanteuses du groupe féminin En Vogue. Elles auront des hits comme “Free Your Mind” et “My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It).” Robinson quitte En Vogue en 1997 suite à une dispute contractuelle.

- En 2009, l'ancienne idôle du pop Donny Osmond (with Kym Johnson) a été couronné gagnante de la saison 9 de Dancing With The Stars. Les compétiteurs de cette saison incluent les chanteurs Macy Grey, Aaron Carter, et Mya.

- En 1996, Crowded House joue leur concert d'adieu devant plus de 100 000 personnes à l'extérieur du Sydney Opera House. Le groupe, avec des hits comme “Don’t Dream It’s Over” et “Something So Strong” se réuniront en 2006.

Article original What Happened November 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio