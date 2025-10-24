C’est le 24 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 1986, Aubrey Drake Graham naît à Toronto, fils du musicien américain Dennis et l'enseignante canadienne Sandra. À l'âge adolescent, il joue le rôle de Jimmy Brooks dans Degrassi: The Next Generation tout en travaillant sur une carrière musicale. Et maintenant, évidemment, on le connaît sous le nom de Drake, la superstar du rap.

- En 1992, Boyz II Men égalise le record d'Elvis Presley pour le #1 ayant passé le plus de semaines au sommet, qui était "End of the Road" à 11 semaines.Trois mois plus tard, le groupe perd le record, dépassé par la version de Whitney Houston de “I Will Always Love You.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2007, les Backstreet Boys lancent Unbreakable, le premier de deux albums sans Kevin Richardson. Il monte au #2 au Canada.

- En 1978, The Wiz sort en cinéma. Basé vaguement sur le numéro musical de Broadway de 1974, le film marque le début de la carrière d'acteur de Michael Jackson et met en scène Diana Ross, Lena Horne et Richard Pryor.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2012, le chanteur Bobby Brown est arrêté à Los Angeles, suspecté d'avoir conduit en état d'ébriété, en plus de conduire avec un permis expiré et en situation de violation de ses conditions de probation (c'était sa deuxième arrestation en sept mois). En février 2013, il est condamné à 55 jours en prison.

- En 2008, le beau-frère de Jennifer Hudson, William Balfour, tire et tue son frère et sa mère dans leur maison, tuant aussi son neveu de sept ans.

- En 1980, Monica Denise Arnold naît en Georgie. Après avoir chanté dans des chorales d'église et des spectacles de variété, elle est découverte par un produceur musical et signe un contrat d'enregistrement. Sous le nom de Monica, elle enregistre huit albums studio et a un hit #1 avec “The Boy Is Mine,” chantée avec Brandy.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio