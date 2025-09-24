C’est le 24 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2007, le sitcom The Big Bang Theory fait ses débuts et son générique met en vedette une chanson du groupe canadien Barenaked Ladies. Les créateurs de la série Chuck Lorre et Bill Prady ont demandé au chanteur Ed Robertson d’écrire une chanson pour le générique après avoir assisté à un concert des BNL à Los Angeles.

- En 1983, « Tell Her About It » de Billy Joel, lancé en juillet, monte à la première position sur les palmarès américains. La chanson atteint le #5 au Canada.

- En 1982, Prince lance son single « 1999 » avant son album du même nom.

- En 1984, Culture Club ont leur deuxième single #1 au Royaume-Uni avec « Karma Chameleon. » Le single ne paraît pas en Amérique du Nord avant décembre, et finira par passer trois semaines au numéro 1 aux États-Unis.

- En 1988, « Don’t Worry, Be Happy » de Bobby McFerrin passe deux semaines au sommet des palmarès américains, devenant le premier a cappella à arriver au #1. La chanson est incluse dans le film Cocktail tourné à Toronto et gagne des Grammys pour Meilleur album de l’année et Chanson de l’année.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 24th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio