- En 2001, Aaliyah est une des neuf personnes tuées quand le Cessna 402B dans lequel ils volaient s'est écrasé peu de temps avoir avoir décolé d'un aéroport dans les Bahamas, prenant feu. La chanteuse de 22 ans était sur l'île pour tourner son vidéo pour sa chanson “Rock the Boat.”

- En 1962, “The Loco-Motion” par Little Eva monte au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson avait été écrite par Carole King et Gerry Goffin.

- En 1949, Chaim Witz naît en Israël. Plus tard, sous le nom de Gene Simmons, il devient célèbre avec le groupe KISS, qui a eu des hits comme “Rock and Roll All Nite” et “I Was Made For Lovin’ You.”

- En 1973, Stories arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines avec une reprise de la chanson “Brother Louie” de Hot Chocolate. C'était le seul hit du groupe.

 

- En 1970, un chanteur de 23 ans nommé Elton John fait ses débuts aux États-Unis, au Troubadour à West Hollywood.

- En 1979, The Knack entame un séjour de six semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “My Sharona.” La chanson est également au #1 au Canada.

 

- En 1961, Billy Ray Cyrus naît au Kentucky. Il deviendra chanteur country et aura un succès pop avec son single #1 “Achy Breaky Heart” en 1992 et avec sa contriubtion à un remix de la chanson #1 “Old Town Road” en 2019.

- En 2009, Chris Brown est condamné à 5 ans de probation et 6 mois de travail communautaire après avoir plaidé d'avoir attaqué Rihanna plus tôt cette année-là.

- En 1998, Lauryn Hill lance son premier album studio, intitulé The Miseducation of Lauryn Hill. La critique l'encensera et l'album gagnera 5 Grammies. On y trouve la chanson “Doo Top (That Thing).”

 

Article original What Happened August 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio