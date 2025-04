C’est le 25 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, Lisa "Left Eye" Lopes du groupe TLC meurt dans un accident de voiture à La Ceiba à Honduras. Elle avait 30 ans. La chanteuse conduisait un véhicule avec sept passagers, lorsqu'elle perd le contrôle et est éjectée.

- En 1994, un jury à Los Angeles décide que le hit de 1991 de Michael Bolton intitulé “Love Is A Wonderful Thing” avait copié une chanson de 1966 des Isley Brothers du même nom. Bolton, son co-écrivain et la maison de disque doivent payer plus de 5 millions de dollars.

 

- En 2018, Kanye West est critiqué pour une séries de tweets où il fait l'éloge du président américain Donald Trump. “La foule ne peut pas m'empêcher de l'aimer," dit un tweet. "Nous avons tous les deux l'énergie du dragon. C'est mon frère." West référera à lui-même comme étant un futur président.

- En 1992, “Jump” de Kris Kross (aka Chris Kelly et Chris Smith, les deux ayant 13 ans) sera au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de huit semaines. 14 compositeurs sont crédités parce que la chanson contient des samples de sept chansons.

 

- En 1987, U2 entame un séjour de neuf semaines au sommet du Billboard 200 avec l'album The Joshua Tree. Co-réalisée par le Canadien Daniel Lanois, l'album donnera des hits comme “Where the Streets Have No Name” et “With or Without You.”

- En 1945, Björn Kristian Ulvaeus naît en Suède. Après son service militaire, il étudiera les affaires et le droit avant de se lancer en musique. Comme membre de ABBA, il aura des hits planétaires comme “Mamma Mia!” et “Dancing Queen.”

- En 1974, Steely Dan lance "Rikki Don't Lose That Number,” qui deviendra la chanson la plus populaire du groupe. On la trouve sur l'album Pretzel Logic, et elle comprend un solo de guitare de Jeff Baxter, qui se joindra finalement aux Doobie Brothers.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio