C’est le 25 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, George Michael meurt à 53 ans. Il était devenu célèbre avec le groupe Wham! – qui avait eu des hits comme “Wake Me Up Before You Go-Go,” “Everything She Wants” et “Careless Whisper” – et aura ensuite une carrière solo à succès. Ses hits incluent “Faith,” “Father Figure” et “Monkey.”

- En 1995, Eminem et sa copine du temps, Kim Scott, accueillent leur fille Hailie Jade. Eminem la mentionne dans plusieurs de ses chansons.

- En 1954, Annie Lennox naît à Aberdeen en Écosse. Elle étudiera à la Royal Academy of Music à Londres et, avec Dave Stewart, crée le groupe Eurythmics, qui aura des hits comme "Sweet Dreams (Are Made Of This)" et "Here Comes The Rain Again." Comme artiste solo, elle aura du succès avec des chansons comme "No More I Love You's" and "Little Bird." Lennox gagne un Oscar pour "Into the West."

- En 2010, Alanis Morissette, née à Ottawa, accueille son premier enfant, un fils qu'elle nomme Ever Imre, avec Mario "Souleye" Treadway.

- En 1972, Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong naît à Londres. Enfant, elle va à la Guildhall School of Music and Drama, où elle apprend à jouer plusieurs instruments. Après avoir pensé à une carrière en droit, elle choisit la musique et lance son premier album en 1999. Dido aura des hits comme "Thank You" et "White Flag."

Article original What Happened December 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio