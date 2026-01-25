C’est le 25 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1981, Alicia Augello Cook naît à New York. Très tôt, elle démontre un intérêt pour la musique, la dance et le théâtre, la menant à s'inscrire à une école des arts de la scène. Sous le nom d'Alicia Keys, elle deviendra une artiste à succès, gagnant des Grammys avec des hits comme “Fallin’,” “No One,” et “Girl On Fire.”

- En 1989, Bobby Brown est arrêté pendant une pause pendant son concert à Columbus en Ohio pour avoir enfreint les règlements contre le comportement obscène. On l'amène à la prison du conté de Muscogee, où il doit payer une amende de 652 $, et retourne ensuite à la salle de concert pour finir le spectacle. La police affirme que Brown a simulé une relation sexuelle avec une femme qu'il avait fait monté sur scène.

- En 2011, la chanteuse canadienne Mary-Lu Zahalan-Kennedy devient la première personne à décrocher une maîtrise portant sur les Beatles. L'Ontarienne, qui est nominée pour un Juno en 1983, avait été une des premières à s'inscrire au cours à l'université Liverpool Hope en 2009.

- En 1975, le groupe The Carpenters monte au sommet du Billboard Hot 100 avec la reprise de “Please Mr. Postman” des Marvelettes, qui, en 1961, avait été le premier hit Motown à arriver au sommet du palmarès.

- En 2003, Billy Joel est mené à l'hôpital pour des blessures mineures après avoir frappé un arbre avec sa Mercedes sur une autoroute à Long Island à New York.

- En 1994, R Kelly lance "Bump n' Grind,” le deuxième single de son premier album solo. Il écrit et produit la chanson, qui sera #1 en même temps sur les palmarès Billboard Hot 100 et Hot R&B Songs.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio