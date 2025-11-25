C’est le 25 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, le premier film de Whitney Houston The Bodyguard sort en cinéma. Le film, qui amassera 411 millions de dollars américains, inclut le cover de Houston de la chanson de Dolly Parton “I Will Always Love You.” Produit par le canadien David Foster, la chanson passe 14 semaines au #1.

- En 1995, “Exhale (Shoop Shoop)” Whitney Houston est au #1 du BillboardHot 100. La chanson, du film d'Houston Waiting To Exhale, gagnera un Grammy pour Meilleure chanson R&B.

- En 2013, One Direction lance leur troisième album Midnight Memories. Il débute au #1 du Billboard 200, faisant du groupe le premier de l'histoire à avoir leur trois premiers albums au #1 à leur première semaine. L'album a des singles comme “Story of My Life” et “Best Song Ever.”

- En 1984, des membres des groupes pop comme Bananarama, Duran Duran, Culture Club et Spandau Ballet se joignent à George Michael, Phil Collins et Bono pour enregistrer “Do They Know It’s Christmas,” sous le nom de Band Aid. Le single, qui sort le 3 décembre 1984, aidera à amasser des millions de dollars pour combattre la famine en Afrique.

- En 2005, Madonna a son sixième #1 sur les palmarès d'album américains avec Confessions on a Dance Floor. On y trouve des hits comme “Hung Up,” qui utilise des samples de “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” de ABBA.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio