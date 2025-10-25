C’est le 25 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Katheryn Elizabeth Hudson naît à Santa Barbara en Californie de deux pasteurs, Maurice Hudson et Mary Perry. En 2001, elle lance un album de gospel, Katy Hudson, mais a du succès mondial sept ans plus tard avec un album pop, One of the Boys. Sous le nom de Katy Perry, elle a une série de hits incluant “I Kissed a Girl,” “Firework” et “Roar.”

- En 1986, “True Colors” de Cyndi Lauper arrive au #1 sur le Billboard Hot 100. C'est la première fois de l'histoire du palmarès que les trois premières positions sont occupées par des artistes féminines ("Typical Male" de Tina Turner est #2 et "When I Think of You" de Janet Jackson est #3).

- En 1970, Lloyd Edward Elwyn Robertson naît à Toronto. Il fera partie des Barenaked Ladies, qui ont eu des hits comme “One Week,” “If I Had $1000000” et “Pinch Me.”

- En 1969, “Sugar Sugar” du groupe animé The Archies est au #1 au Royaume-Uni, où elle reste pour huit semaines. La chanson a été co-écrite par le montréalais Andy Kim, qui a été intronisé sur le Walk of Fame canadien en 2017.

- En 1986, Slippery When Wet de Bon Jovi arrive au #1 du Billboard 200 grâce à des singles comme “You Give Love A Bad Name” et “Livin' On A Prayer.”

- En 1977, Elton John enregistre sa prestation à l'émission de The Muppet Show, pour laquelle il chante “Crocodile Rock,” “Goodbye Yellow Brick Road,” “Don’t Go Breaking My Heart” et “Bennie and the Jets.” Trois de ses chansons sont "chantées" par Dr. Teeth, un personnage inspiré par John. L'épisode passe en ondes en février 1978.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio