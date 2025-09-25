C’est le 25 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du pop :

- En 1991, Simon Le Bon, le chanteur de Duran Duran, et sa femme Yasmin accueillent leur deuxième enfant, nommé Saffron.

- En 1995, « Fantasy » de Mariah Carey, lancé le 12 septembre, est devenue la première chanson par une femme à commencer au #1 sur le Billboard Hot 100. C’était la deuxième chanson à réussir cet exploit depuis « You Are Not Alone » de Michael Jackson.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1970, The Partridge Family fait ses débuts à la télévision. Cette comédie à propos d’un groupe musical familial mettait en vedette David Cassidy. Il n’y a eu que quatre saisons mais l’émission a continué de jouer.

- En 2012, Mumford & Sons sort son deuxième album, Babel. Il débute au #1 sur le Billboard 20 et devient l’album qui se vend le plus rapidement de 2012 au Royaume-Uni. Il gagne l’Album de l’année aux Grammys.

- En 1968, Willard Carroll Smith Jr. (aka Will Smith) naît dans l’ouest de Philadelphie. En 1985, il fait équipe avec Jeffrey Townes pour former DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, qui commencent leurs carrières en lançant “Girls Ain't Nothing but Trouble.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 25th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio