C’est le 26 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1970, George Harrison devient le premier ex-Beatle à arriver au sommet du Billboard Hot 100, lorsque son single “My Sweet Lord” entâme un séjour de quatre semaines au #1. Harrison dit que la mélodie est inspirée par l'hymne “Oh Happy Day” (qui était dans le domaine publique) mais est aussi accusé d'avoir plagié la chanson “He’s So Fine” de 1963.

- En 1963, Lars Ulrich naît au Danemark. Le fils et petit-fils de joueurs professionnels de tennis, il déménage en Californie à l'âge de 16 ans pour pratiquer ce sport. Il commence à jouer de la batterie. Avec James Hetfield, Ulrich formera Metallica. Les plus gros hits du groupe incluent “Until It Sleeps” et “Enter Sandman.”

- En 1999, le chanteur-compositeur soul Curtis Mayfield meurt dans l'État de Géorgie à l'âge de 57 ans de complications liées au diabète. Mayfield avait été paralysé après avoir été frappé par une pièce d'équipement d'éclairage pendant un concert en août 1990. Ses hits incluent “People Get Ready,” “Super Fly,” et “Gypsy Woman,” et il contribue sa voix à la chanson “Astounded” du groupe canadien Bran Van 3000.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio