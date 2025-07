C’est le 26 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, le film Austin Powers in Goldmember sort en cinémas. Le film marque le début au grand écran de Beyoncé, qui joue Foxxy Cleopatra, et inclut un caméo de Britney Spears.

- En 1986, “Sledgehammer” de Peter Gabriel est au sommet du Billboard Hot 100. Co-réalisée par le Canadien Daniel Lanois, elle aura trois nominations aux Grammys.

 

- En 1943, Michael Philip Jagger naît en Angleterre. Il pratique le chant à l'enfance et il formera un groupe avec ses amis Keith Richards et Brian Jones, un groupe qui deviendra les Rolling Stones.

- En 1994, Boyz II Men lance “I’ll Make Love To You,” une chanson écrite par Babyface. Elle sera au sommet du Billboard Hot 100 pour 14 semaines et sera aussi au #1 au Canada. Elle gagnera deux American Music Awards et un Grammy.

 

- En 2015, Bobbi Kristina Brown, la fille de Bobby Brown et de la défunte Whitney Houston, meurt six mois après avoir été retrouvée inconsciente dans son bain.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio