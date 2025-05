C’est le 26 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1969, John Lennon et Yoko Ono arrivent à l'hôtel Queen Elizabeth à Montréal pour un "bed-in" de 8 jours dans la chambre 1742, pour réclamer la paix dans le monde.

- En 1984, “Let’s Hear It For the Boy” de Deniece Williams est au #1 sur le BillboardHot 100 pour la première de deux semaines. La chanson, qui se trouve sur la bande sonore du film Footloose, aura une nomination pour un Grammy pour Meilleure chanson originale.

 

- En 1994, Michael Jackson épouse Lisa Marie Presley, la seule enfant d'Elvis Presley, en République Dominicaine. Presley demandera le divorce en janvier 1996, pour des différences irréconciliables.

- En 1975, Lauryn Noelle Hill naît à New Jersey. Comme membre des Fugees, elle aura du succès avec sa reprise en 1996 de la chanson “Killing Me Softly,” et comme artiste solo avec “Doo Wop, That Thing.”

 

- En 2006, Gwen Stefani et son mari Gavin Rossdale accueillent leur premier enfant, un fils nommé Kingston, à Los Angeles. Le couple aura deux autres fils. Stefani demandera le divorce en 2015.

- In 1987, Richard Marx lance son premier single, “Don’t Mean Nothing.” La chanson, mettant en vedette Joe Walsh à la guitare et les membres des Eagles Randy Meisner et Timothy B. Schmit comme voix de support, sera nominée pour un Grammy.

 

- En 1948, Stephanie Lynn Nicks naît à Phoenix en Arizona. Elle formera son premier groupe au secondaire et décrochera au collège pour jouer avec un groupe avec son copain Lindsey Buckingham, avec qui elle se joindra à Fleetwood Mac en 1974. Stevie Nicks aura des hits solo avec “Stand Back” et “Edge of Seventeen.”

