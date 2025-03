C’est le 26 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1944, Diana Ross naît à Détroit. À l'âge de 16 ans, elle gagne une compétition de talent à Windsow en Ontario avec un groupe féminin nommé les Primettes et reçoit une audition avec Motown Records. Ross et les Supremes auront des hits comme “Baby Love” et “Stop! In the Name of Love” et, comme artiste solo, elle aura du succès avec des chansons comme “Ain’t No Mountain High Enough,” “Touch Me in the Morning,” “Love Hangover” et “Upside Down.”

 

- En 1976, Genesis entâment leur tournée A Trick of the Tale Tour, la première avec Phil Collins remplaçant Peter Gabriel comme chanteur, à London en Ontario.

- En 1995, le rappeur Eazy-E, Eric Wright de son vrai nom, meurt de complications dûes au SIDA. Il avait 31 ans.

- En 1977, Daryl Hall et John Oates passent deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Rich Girl.” C'est la première fois que le duo arrive au sommet des palmarès.

 

- En 2005, le musicien australien Paul Hester, qui avait été le batteur de Split Enz et un membre fondateur de Crowded House, se suicide à 46 ans, après un combat contre la dépression. Il a joué sur des hits comme “Don’t Dream It’s Over” et “Something So Strong.”

- En 1988, “Man in the Mirror” de Michael Jackson est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. C'est le quatrième de cinq single #1 de son album Bad.

 

Article original What Happened March 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio