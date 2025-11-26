C’est le 26 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 1939, Anna Mae Bullock naît à Nutbush au Tennessee. Sous le nom de Tina Turner, elle aura des hits comme “River Deep Mountain High”, “Proud Mary”, “Private Dancer,” et “What’s Love Got To Do With It.”

- En 1999, 98 Degrees joue sur les ondes du Home Shopping Network aux États-Unis pour vendre des CD et de la marchandise.

- En 1991, Dangerous de Michael Jackson sort en magasin. Le huitième album studio du Roi du Pop comprend des chansons comme “Black or White,” “Heal the World” et “Will You Be There” et sera nominé aux Grammys et aux American Music Awards.

- En 2001, un épisode de Ally McBeal intitulé “I Want Love” est diffusé, avec Elton John qui se joue lui-même.

- En 1994, Boyz II Men passe 14 semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “I'll Make Love To You,” mettant le groupe à égalité avec Whitney Houston (pour “I Will Always Love You”) pour le record du plus long séjour dans l'histoire du palmarès. Ils auraient battu Houston si leur chanson “On Bended Knee” n'était pas monté au #1 la semaine suivante.

- En 2016, le service de police de Kensington sur l'Île-du-Prince-Édouard met un message sur Facebook avertissant les conducteurs arrêtés en état d'ébriété qu'il serait obligés d'écouter Nickelback en chemin vers la prison. "On se dit que si vous êtes assez idiots pour prendre le volant après avoir bu, un peu de Chad Kroeger serait le cadeau parfait pour vous," dit le message. "Alors, s'il vous plaît, ne ruinez pas un parfaitement bon album non-déballé de Nickelback. Vous ne conduisez pas saouls, on ne vous oblige pas à l'écouter." Le département s'est plus tard excusé à Nickelback.

- En 1981, Natasha Anne Bedingfield naît en Angleterre de parents néo-zélandais. Elle aura des hits pop “Unwritten” en 2004 et “Pocketful of Sunshine” en 2008.

