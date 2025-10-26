C’est le 26 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1985, le cover de "Saving All My Love For You" de Whitney Houston, de son premier album, monte au #1 sur le Billboard Hot 100. C'est sa première chanson #1 et lui gagne son premier Grammy.

- En 2010, Boy George lance des gros mots à une femme qui parlait pendant qu'il jouait un spectacle-bénéfice à Londres, lui lançant ensuite un verre.

- En 1996, les Spice Girls ont leur deuxième single #1 au Royaume-Uni avec “Say You'll Be There.” La chanson inclut un solo d'harmonica de Judd Lander, qui avait joué de cet instrument sur la chanson "Karma Chameleon" de Culture Club en 1984.

- En 2015, le Canadien Justin Bieber domine le gala MTV European Music Awards. Il gagne Meilleur artiste masculin, Meilleur artiste nord-américain, Meilleure collaboration (pour "Where Are You Now?"), Plus de fans et Meilleur Look.

- En 1953, Keith Julian Strickland naît à Athens en Georgie.Il participera à la fondation des B-52s comme batteur et deviendra ensuite leur guitariste après la mort de Ricky Wilson en 1985. En 2012, Strickland a annoncé qu'il n'irait plus en tournée avec le groupe.

- En 1981, Queen et David Bowie lancent leur collaboration “Under Pressure,” enregistrée en Suisse. La ligne de basse a été reprise par Vanilla Ice pour "Ice Ice Baby" en 1989. Queen avait enregistré une version live de "Under Pressure" au Forum à Montréal le 24 novembre 1981 pour le film-concert We Will Rock You.

- En 2002, Nick Lachey de 98 Degrees épouse Jessica Simpson à Austin au Texas, après 8 mois de fiançailles. Ils ont joué dans la série Newlyweds: Nick and Jessica et se sont séparés en 2005. Leur divorce s'est finalisé en 2006.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio