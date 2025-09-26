C’est le 26 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 1984, Prince lance la chanson « Purple Rain » avant l’album du même nom, qui était également la bande sonore du film... vous l’avez deviné... Purple Rain. Elle a supposément été écrite originalement pour être chantée en duet country avec Stevie Nicks.

- En 2008, Clay Aiken, qui finit deuxième dans la deuxième saison d’American Idol, déclare publiquement être homosexuel dans un entrevue avec People. Le chanteur apparaît sur la couverture du magasine avec le titre: « Oui, je suis gay. »

- En 1992, Gloria Estefan organise un concert-bénéfice pour amasser des fonds pour les victimes de l’ouragan Andrew à Miami. Avec des musiciens comme Julio Iglesias et “Weird Al” Yankovic, le spectacle est animé par Whoopi Goldberg et Andy Garcia.

- En 1966, “Cherish” du groupe The Association passe trois semaines au #1 aux États-Unis (il atteindra également le sommet au Canada.) La version de David Cassidy en 1971 atteint également le #1.

- En 2003, le chanteur Robert Palmer meurt d’une crise cardiaque à Paris. Il avait 54 ans. Palmer avait des hits comme “Simply Irresistible,” “Addicted to Love” et, avec le groupe Power Station, “Get It On (Bang a Gong).”

- En 2000, 98 Degrees lance le quatrième album studio du groupe, intitulé Revelation. On y trouve le hit “Give Me Just One Night (Una Noche).”

- En 1948, Olivia Newton-John naît en Angleterre. Elle aura une carrière musicale remplie de hits “If Not for You,” “I Honestly Love You” et “Physical.” Et bien sûr, elle sera également la vedette dans le film musical Grease.

- En 1987, “Didn’t We Almost Have It All” de Whitney Houston passe deux semaines au #1 aux États-Unis. C’est le deuxième single de son album Whitney.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio