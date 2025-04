C’est le 27 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, Vanity Fair cause un tollé lorsque le magazine publie une photo de Miley Cyrus, âgée de 15 ans et supposément torse nu, tenant une couverte contre sa poitrine. Cyrus est citée dans une déclaration où elle dit avoir honte de la photo. "Je m'excuse à mes fans", dit-elle. Mais, 10 ans plus tard, Cyrus envoie un tweet à propos du scandale : "JE NE M'EXCUSE PAS."

- En 2016, Beyoncé entame sa tournée The Formation World Tour au stade des Marlins à Miami. Sa première tournée incluent des arrêts à Edmonton et à Toronto en Mai. Le voyage de 49 spectacles aurait rapporté 256 millions de dollars.

 

- En 1976, David Bowie est retenu dans un train à la frontière russo-polonaise, lorsque les douanes trouvent de la propagande nazi dans ses bagages. Le chanteur aurait affirmé qu'il utilisait le matériel pour faire de la recherche pour un film.

- En 2000, Vicki Sue Robinson, le chanteuse de “Turn The Beat Around”, meurt du cancer à 45 ans.

 

- En 1948, Catherine Elizabeth Pierson naît au New Jersey. Plus tard, sous le nom de Kate Pierson, elle se joindra aux B-52s, qui auront des hits comme “Rock Lobster” et “Love Shack.” Sia, la star du pop, sera une des invitées à son mariage en 2015 à Monica Coleman.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio