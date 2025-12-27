C’est le 27 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, Taylor Swift passe sept semaines au sommet du Billboard 200 avec son album Fearless. L'album ré-apparaît au #1 à la fin de février 2009 pour un autre trois semaines. C'est le deuxième album studio de Swift et on y trouve des singles comme “Love Story” et “You Belong with Me.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1999, Sean ‘Diddy’ Combs et sa copine de l'époque Jennifer Lopez sont arrêtés pour possession criminelle d'une arme après que leur automobile ait été arrêtée à New York, peu de temps après une fusillade dans un club. L'accusation contre Lopez est abandonnée une heure plus tard.

- En 2014, Alicia Keys accueille son deuxième fils, Genesis Ali Dean, avec son mari, le producteur musical Swizz Beatz. La chanteuse partage cette nouvelle sur Instagram. "La joie de la joie est la joie!! C'est un garçon!! Nous sommes tellement reconnaissants!!"

- En 1967, l'écrivain canadien Leonard Cohen lance son premier album, Songs of Leonard Cohen. Avec des chansons comme “Suzanne,” “Hey, That’s No Way to Say Goodbye,” et “So Long, Marianne,” l'album reçoit des critiques tièdes et montera au #83 sur le palmarès Billboard 200.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2013, la chanteuse ouvertement bisexuelle Vanessa Carlton (“A Thousand Miles”) épouse John McCauley, le chanteur de Deer Tick, pendant une cérémonie menée par Stevie Nicks.

- En 1998, Busta Rhymes, dont le vrai nom est Trevor Smith, est arrêté à New York et accusé de possession illégale d'une arme. La police affirme avoir trouver l'arme chargée dans la Mercedes du rappeur, après qu'il ait été arrêté pour avoir changer de voie sans avoir signaler.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio