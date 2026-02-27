C’est le 27 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Janet Jackson entâme sa première tournée à Pensacola en Floride, devant 9000 fans. La tournée Rhythm Nation World s'arrête à Montréal, Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary et Ottawa.

- En 1980, Michael Jackson gagne son premier Grammy, pour Meilleure performance R&B pour “Don’t Stop ’Til You Get Enough.” Il avait été nominé trois fois comme membre des Jackson 5 et pour un duet avec Diana Ross. Jackson gagnera 12 autres Grammys et un prix pour contribution exceptionnelle.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1981, Joshua Winslow Groban naît à Los Angeles. Il lance son premier album éponyme en 2001 et aura un hit en 2003 avec “You Raise Me Up.” Noël, sorti en 2007, sera son album le plus vendu, même si Groban lui-même est juif.

- En 1988, George Michael aura son sixième #1 sur le Billboard Hot 100 pour “Father Figure” de l'album Faith. Elle passe deux semaines au sommet. Au Canada, elle atteindra le #2.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1993, la reprise de Whitney Houston de “I Will Always Love You," une chanson de Dolly Parton, réalisée par le Canadien David Foster produced by Canada’s David Foster, est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la quatorzième (et dernière) semaine, marquant un record.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio