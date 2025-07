C’est le 27 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1983, Madonna sort son premier album éponyme, où l'on trouve des chansons comme “Holiday,” “Lucky Star” et “Borderline.” Don Shewey, qui en fait la critique pour Rolling Stone, opine que Madonna “a une voix à laquelle certains devront s'habituer" mais lui fait des éloges sur les "bonnes chansons, dansantes et simples." L'album monte au #16 au Canada et #8 aux États-Unis.

 

- En 1976, Tina Turner demande le divorce de son mari abusif Ike, blâmant des différences irréconciliables, après 16 ans de mariage.

- En 1985, Paul Young, le chanteur britannique, est au sommet du Billboard Hot 100 avec une reprise de "Every Time You Go Away", la chanson de 1980 de Daryl Hall & John Oates.

 

- En 1984, Purple Rain sort en cinémas, marquant les débuts de Prince au grand écran. Le film gagne un Oscar pour Meilleure bande sonore originale et donnera un album hit, gràce à la chanson titre et à la chanson “When Doves Cry.”

- En 1987, Rick Astley lance son premier single, "Never Gonna Give You Up.” La chanson montera au sommet des palmarès partout dans le monde, dont au Canada.

 

- En 1991, le Canadien Bryan Adams entame un séjour de sept semaines au sommet du BillboardHot 100 avec la chanson “(Everything I Do) I Do It For You.” La chanson, qui apparaît sur la bande sonore du film Robin Hood: Prince of Thieves, se trouve également sur l'album Waking Up the Neighbours de Adams.

