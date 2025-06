C’est le 27 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1987, “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” de Whitney Houston est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. C'est le premier single de son deuxième album et fera de Houston la première artiste féminine à arriver au sommet avec quatre singles consécutifs.

 

- En 2009, le Canadien Neil Young joue au festival Hard Rock Calling au Hyde Park à Londres. Paul McCartney le rejoint sur scène pour jouer “A Day In The Life” de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles.

- En 1970, “The Love You Save” des Jackson Five passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100, leur troisième chanson cette année-là à atteindre le sommet des palmarès.

- En 1992, Michael Jackson entame sa tournée Dangerous World Tour à Munich en Allemagne.

- En 1970, le festival Trans-Continental Pop débute au CNE Stadium à Toronto, avec des artistes comme Grateful Dead, Janis Joplin, The Band et Buddy Guy. La tournée se rend à Winnipeg et à Calgary sur un train du CN. La tournée devait commencer à Montréal et se terminer à Vancouver, mais ces villes se sont retirées du projet.

- En 2009, les Black Eyed Peas atteignent le sommet du Billboard 200 avec leur cinquième album studio, intitulé The E.N.D. On y trouve les singles “I Gotta Feeling” et “Boom Boom Pow.” Les Peas sont détrônés pour une semaine par les frères Jonas mais y reviennent pour une autre semaine.

 

- En 1998, Bryan Adams, Anne Murray et Gordon Lightfoot sont les premiers chanteurs à avoir des étoiles sur la Promenade de la renommée du Canada, qui se trouve sur la rue King Ouest à Toronto.

Article original What Happened June 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio