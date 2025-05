C’est le 27 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2012, Lady Gaga annonce qu’elle annule un concert le 3 juin à Jakarta en Indonésie, après qu’un groupe islamiste ait fait des menaces, allégant qu’ils protégeaient les jeunes fans « du péché qu’amène cette mère des monstres ( Mother Monster), la destructrice de la morale ». Gaga tweete : « La haine n’a rien de saint. »

- En 1995, Cracked Rear View, le premier album de Hootie & the Blowfish, atteint le #1 sur le Billboard 200, près de 10 mois après sa sortie. L’album, avec des singles comme “Hold My Hand” et “Only Wanna Be With You,” passe huit semaines non-consécutives au sommet des palmarès.

 

- En 2004, Barry et Robin Gibb des Bee Gees sont nommés Commandats de l’Ordre de l’Empire britannique par le Prince Charles. Le défunt Maurice Gibb est représenté à la cérémonie à Buckingham Palance par son fils Adam.

- En 2017, un remix de « Despacito » de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec Justin Bieber, entame un séjour de 16 semaines au sommet du BillBoard Hot 100. C'est la première chanson chantée en espagnol à atteindre le sommet depuis la « Macarena » en 1996.

 

Article original What Happened May 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio