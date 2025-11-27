C’est le 27 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, MTV annonce que la chaîne ne diffuserait pas la vidéo du nouveau single de Madonna, “Justify My Love”, à cause de ses représentations sexuelles. “Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à aller voir un film au cinéma où les gens se font exploser pour rien," demande Madonna, "et personne ne veut voir deux filles s'embrasser et deux hommes se caresser ?" La vidéo a été diffusée sur VHS.

- En 1991, des funérailles privées sont tenues au crématorium de West London pour Freddie Mercury. Ses compagnons de Queen et Elton John sont présents pour le service.

- En 1982, “Truly” de Lionel Richie ira au sommet du Billboard Hot 100, ce qui sera alors son premier single #1 comme artiste solo. Richie avait eu des #1 avec les Commodores et avec Diana Ross.

- En 1997, Björk est hospitalisée à Reykjavik en Islande avec une forte fièvre. Avec un diagnostique d'une infection aux reins, la chanteuse devra annuler trois semaines de concerts.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio