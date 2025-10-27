C’est le 27 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 1982, Prince lance 1999, son cinquième album et son premier avec le groupe the Revolution. Des hits comme “Little Red Corvette” et la chanson-titre font de l'album le premier de Prince à atteindre le Top 10 sur le Billboard 200.

- En 1979, Elton John s'écroule sur scène pendant un concert au Universal Amphitheatre à Los Angeles. Après environ 10 minutes, il est revenu sur scène et a dit à l'audience qu'il souffrait d'épuisement et d'une grippe.

- En 2013, Lou Reed meurt de maladie du foie à New York à l'âge de 71 ans. Comme chanteur de The Velvet Underground et comme artiste solo, il a enregistré des douzaines d'albums mais il est connu pour son single “Walk on the Wild Side.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio